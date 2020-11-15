حتى 14 نوفمبر.. «الشرقية» استقبلت 186 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت ١٨٦ ألف و٧٤٢ طلبا حتى يوم ١٤ نوفمبر الجارى وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.أشار محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.جدير بالذكر، جاء ترتيب أعلى ثلاث مراكز تكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين حتى يوم ١٤ نوفمبر هى المركز التكنولوجي بمنيا القمح استقبل ٢٧٣٩٥ طلبا والمركز التكنولوجي بالزقازيق استقبل ٢٦٣٢١ طلبا والمركز التكنولوجي ببلبيس استقبل ٢٢٤٣٧ طلبا