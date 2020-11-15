حبس عاطلين شرعا في قتل سائق «توك توك» لسرقته بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة "توك توك" بالإكراه بمنطقة النهضة.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هما "حسن.ج"، و"محب.ع"، عاطلان، وأقرا بارتكابهما جريمة سرقة "توك توك" بالإكراه من صاحبه تحت تهديد الأسلحة البيضاء.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطلين بالشروع في قتل سائق لسرقة "توك توك" منه بالإكراه.وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان "التوك توك"، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.