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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:24 م
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
عبدالله هشام
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أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب والمعلمين.

وقالت ريحاب عريق، المدير التنفيذي بمديرية التعليم بمحافظة الجيزة، إن الدراسة منتظمة ولا توجد أي مشاكل، وإن عملية تعقيم المدارس تتم بشكل كامل يوميًا عقب انصراف الطلاب، كما يتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الطابور المدرسي وداخل الفصول.

وأضافت عريق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المديرية تمنع الطالب أو المعلم من الحضور إلى المدرسة تماما في حالة ظهور اشتباه في الإصابة بالفيروس، أو أي أعراض برد أو أنفلونزا.

كما أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قرارا لمديري عموم الإدارات بالديوان والإدارات التعليمية، بأنه يمنع منعا باتا الدخول إلى المدارس أو الدواوين إلا بارتداء الكمامات، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأكدت أن هذا القرار بناء على تعليمات رئيس الوزراء بالتنبيه الشديد باتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا (كوفيد- 19).

في السياق ذاته أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عامًا- بضرورة ارتداء الكمامة.

ونبهت الوزارة أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

ووجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب من هم أقل من 12 عامًا بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا
تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا
تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
تعليم الجيزة

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