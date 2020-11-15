ضبط تاجري هيروين في المقطم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام، من ضبط كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- سلاح أبيض- ميزان، بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.