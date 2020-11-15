رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

موظف بنك يستولي على أموال ماكينة الصراف الآلي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:05 م
ماكينة الصراف الآلي
ماكينة الصراف الآلي
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤولى أحد البنوك بقيام موظف بالبنك باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى بالبنك، وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال جهة عمله.

حيث قام باستصدار 4 بطاقات دفع إلكترونى بإسمه وآخرين دون علمهم واستخدم ماكينة الدفع الإلكترونى المسلمة إليه بسبب وظيفته فى إجراء عمليات إيداع وهمية بإجمالى المبلغ المستولى عليه بتلك البطاقات، وقيامه بسحبها عقب ذلك من ماكينات الصرف الآلى، واستولى عليها لنفسه، مما أضر بأموال البنك جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأضاف بقيامه برد مبلغ مالى من المبلغ المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

الإعلان الـ 14.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الصور

image description

عالمان بجامعة دمياط ضمن أفضل 2% علماء العالم

image description

حملة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

تحرير 98 محضر إشغالات بأسيوط وإزالة للحواجز الحديدية بالشوارع

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

الأكثر قراءة

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

العالم يشهد حدثا فلكيا فريدا بتجمع 6 كواكب

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

دراسة تكشف كيف تحور كورونا بعد خروجه من ووهان

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

«فوق الركبة» و«جميلة» بنادي سينما المرأة.. غدا

بحضور أصدقائه.. تشييع جثمان سعيد الكفراوي

«أحد شيوخ القص».. بماذا وصف «جيل الستينيات» سعيد الكفراوي؟

«الثقافة» تعلن انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030»