موظف بنك يستولي على أموال ماكينة الصراف الآلي

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤولى أحد البنوك بقيام موظف بالبنك باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى بالبنك، وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال جهة عمله.حيث قام باستصدار 4 بطاقات دفع إلكترونى بإسمه وآخرين دون علمهم واستخدم ماكينة الدفع الإلكترونى المسلمة إليه بسبب وظيفته فى إجراء عمليات إيداع وهمية بإجمالى المبلغ المستولى عليه بتلك البطاقات، وقيامه بسحبها عقب ذلك من ماكينات الصرف الآلى، واستولى عليها لنفسه، مما أضر بأموال البنك جهة عمله.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأضاف بقيامه برد مبلغ مالى من المبلغ المستولى عليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.