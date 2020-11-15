إخلاء سبيل سائق صدم شابًا بسيارته في السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل سائق صدم شَابًّا بالسلام بكفالة مالية 2000 جنيه على ذمة التحقيقات.وتعرض شاب لحادث مروري بمحطة "بيرتى" بمدينة السلام، وأسفر الحادث عن إصابته بعدة إصابات متفرقة في أنحاء جسده، وتم نقله لمستشفى السلام التخصصي لتلقي العلاج.وكشف مصدر أمني عن أن المصاب يدعى "مصطفى. ع"، وتم التحفظ على السيارة وقائدها لحين استجواب المصاب واستكمال المعاينة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام سيارة ملاكي بصدم شاب، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف وتم نقله لمستشفى السلام التخصصي لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.