النيابة تفحص حريق شقة سكنية بمنطقة 15 مايو

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة 15 مايو، وإعداد تقرير حول الواقعة وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان شب حريق في إحدى الشقق السكنية، بمدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، ولا وجود لخسائر بشرية.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة 15 مايو.وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت أعمال السيطرة على الحريق وإخماده.وتجرى مباحث قسم شرطة 15 مايو تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.