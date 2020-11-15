رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجلس الدولة يوضح قانونية صرف بدل التفرغ الإدارات القانونية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
انتهت لجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أنه سبق صدور توصيات صادرة عن لجان التوفيق فى بعض المنازعات بأحقية بعض أعضاء الإدارات القانونية فى صرف بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة مئوية من أجورهم وتذيلها بالصيغة التنفيذية، لا يحول دون معاودة طرح مضمون ما انتهت إليه التوصيات المشار إليها، وتطبيق صحيح حكم القانون في شأن تحديد مقدار بدل التفرغ الذي المستحق لهم، قبل تحويله إلى فئة مالية مقطوعة أعتبارًا من 172016 نفاذًا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017.

وصرح المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، أن الفتوي جاءت تأسيسا على أن الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، يُعدون من العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.

ومن ثم من المخاطبين بحكم المادة الخامسة من القانون رقم (16) لسنة 2017 فيما تضمنه من اتخاذ 3062016 تاريخًا لتحويل المكافآت والحوافز ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، وغيرها، التى يحصلون عليها إلى فئات مالية مقطوعة، ودون أن يحاجّ في ذلك سبق صدور توصيات عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات بأحقيتهم فى صرف البدل المشار إليه بنسبة (30%) من بداية ربط الوظيفة مضافًا إليه العلاوات الخاصة من تاريخ استحقاقها وتذيلها بالصيغة التنفيذية، واكتسابهم استنادًا لذلك مركزًا قانونيًّا نهائيًّا يمتنع المساس به، بما مؤداه أحقيتهم في الاستمرار في صرف بدل التفرغ بذات النسبة، إذ أن ذلك مردود عليه بإن علاقة الموظفين العموميين بجهة عملهم تعد علاقة تنظيمية.

ومن ثم يعد مركزهم القانوني عامًّا خاضعًا للتعديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، ويسري عليها كل تنظيم جديد للوظيفة العامة بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به، ومن ذلك ما هو مقرر بحكم المادة الخامسة من القانون رقم (16) لسنة 2017 المشار إليه سلفًا.

كما أن مخالفة تلك التوصيات لصحيح أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، التي تضمنت منح شاغلي الوظائف الفنية بهذه الإدارات بدل التفرغ بنسبة (30%) من بداية ربط الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة، لا يحول دون معاودة بحث ما انتهت إليه من تحديد مقدار بدل التفرغ المستحق للمذكورة، ذلك بأن هذا القول مردود بأن تلك التوصية– بما لها من قوة السند التنفيذي بعد استيفاء الشروط المقررة قانونًا لذلك- لا تحوز حجية الأمر المقضي ولا تُعدُّ عنوانًا للحقيقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأحكام القضائية، فإذا صدرت التوصية بالمخالفة لصحيح حكم القانون- كما هي الحالة المعروضة- فلا تكتسب أية حصانة تحول دون معاودة طرح مضمون ما انتهت إليه، بحسبان أن الاتفاق المخالف للقانون يقع باطلا، ولا ينتج أي أثر قانوني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسماء شركات التعدين العالمية الفائزة بمزايدة الذهب فى مصر 2020

الإعلان الـ 14.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

دراسة تكشف كيف تحور كورونا بعد خروجه من ووهان

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

ارتفاع ضحايا إعصار «فامكو» لـ 67 قتيلًا فى الفلبين

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

بيت الشعر بالأقصر يفتتح المعرض الفنى «أحاديث الحياة»

عودة «الليلة الكبيرة» بمسرح ساحة الهناجر.. الليلة

اليوم.. شعبة الإنشاد الدينى تحيى حفل مرائح نبوية وصوفية بالسحيمى