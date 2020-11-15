إحالة عامل قتل عشيق زوجته بالبساتين للجنايات

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات؛ لتورطه في قتل تاجر على علاقة غير شرعية بزوجته، كما قررت إحالة الزوجة إلى المحكمة بتهمة الزنا.وتعود أحداث الواقعة إلى أنه بعد عودة العامل إلى منزله سمع أصواتًا غريبة، وبالدخول وجد زوجته في أحضان عشيقها فخنقه ثم استل سكينًا ووجه له طعنات نافذة فاستغلت هي الوقت وهربت.وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مزرعة البط.وكشفت تحريات النقيب محمد حسن رئيس التحقيقات بقسم البساتين، عن أن المتهم استل سكينًا وذبح عشيق زوجته، وحينها تمكنت الزوجة من الفرار قبل أن يلحق بها الزوج.تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.