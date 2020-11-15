رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عامل قتل عشيق زوجته بالبساتين للجنايات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات؛ لتورطه في قتل تاجر على علاقة غير شرعية بزوجته، كما قررت إحالة الزوجة إلى المحكمة بتهمة الزنا.

وتعود أحداث الواقعة إلى أنه بعد عودة العامل إلى منزله سمع أصواتًا غريبة، وبالدخول وجد زوجته في أحضان عشيقها فخنقه ثم استل سكينًا ووجه له طعنات نافذة فاستغلت هي الوقت وهربت.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مزرعة البط.

وكشفت تحريات النقيب محمد حسن رئيس التحقيقات بقسم البساتين، عن أن المتهم استل سكينًا وذبح عشيق زوجته، وحينها تمكنت الزوجة من الفرار قبل أن يلحق بها الزوج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البطالة تهبط لـ 7.3% خلال الربع الثالث من 2020

النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

تفاصيل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 وعدد مستحقي الدعم

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

دراسة تكشف كيف تحور كورونا بعد خروجه من ووهان

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

ارتفاع ضحايا إعصار «فامكو» لـ 67 قتيلًا فى الفلبين

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

بيت الشعر بالأقصر يفتتح المعرض الفنى «أحاديث الحياة»

عودة «الليلة الكبيرة» بمسرح ساحة الهناجر.. الليلة

اليوم.. شعبة الإنشاد الدينى تحيى حفل مرائح نبوية وصوفية بالسحيمى