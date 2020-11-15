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منوعات

«راموس» يتربع على عرش أوروبا الكروى بإنجاز فريد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:19 ص
راموس
راموس
وكالات
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حقق قائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس رقمًا قياسيًا جديدًا، بمشاركته في مباراة بلاده ضد مضيفه السويسري، في إطار منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، ظهر الماتادور راموس في المباراة رقم 177 له على المستوى الدولي بقميص منتخب إسبانيا "لا فوريا روخا"، ليصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وتخطى سيرجيو راموس (34 عاما) بهذا الإنجاز، رقم حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق ويوفنتوس الحالي، المخضرم جانلويجي بوفون (42) الذي خاض 176 مباراة بقميص "الأتزوري".

يذكر أن راموس شارك في 129 انتصارا بقميص منتخب إسبانيا وسجل 23 هدفا، طوال مسيرته الدولية حتى الآن.

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