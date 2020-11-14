رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. محاكمة 17 متهمًا فى الاستيلاء على 500 مليار جنيه

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:29 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
طباعة
تنظر الدائرة "18" بمحكمة شمال القاهرة جنايات المنعقدة بالعباسية، غدا الأحد، محاكمة 17 متهما بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه من أموال الدولة، من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري في القضية رقم 5322 لسنة 2020.

وشملت أسماء المتهمين كلا من "رضوان ع"، و"أحمد س"، و"عمار إ"، و"نسرين ا"، و"وليد إ"، و"محمود ع"، و"محمد ف"، و"أحمد إ"، و"فؤاد إ"، و"صلاح الدين م"، و"أشرف س"، و"محمد ص"، و"حسن ع"، و"وليد إ"، و"محمد خ"، و"فؤاد م".

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020 قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي واخطارات قيد دعاوي والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها الي هيئة قضايا الدولة وهيئة الاوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلي كاتب اول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعلان الـ 14.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020

بعد فشل محاولات الصلح.. بسمة بوسيل توجه رسالة لمنتقديها

تفاصيل جديدة فى واقعة «طالبة ضفائر الراستا» بالجيزة

«الصحة»: 13 وفاة و228 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

«الصحة»: 13 وفاة و228 إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

بعد فشل محاولات الصلح.. بسمة بوسيل توجه رسالة لمنتقديها

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

ما هي عروض البلاك فرايدي 2020 في مصر.. مواعيد وخصومات الـ black Friday

دار الإفتاء توضح صحة حديث "يا عائشة عيناي تنام وقلبي بحبك لا ينام"

«المتفائل».. «أنس» يحلم بالسباحة في النادي الأهلي

الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ72 في ألمانيا

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

جار النبي الحلو: رحيل الكفراوي أفقدني سندًا حقيقيًا

على الحجار: «والدي سر حالة الحب بيني وبين كل اللي بشتغل معاهم»

غدًا.. حفلات «القومية للفنون الشعبية» بقبة الغورى والبالون

المنسي قنديل: سعيد الكفراوي أفضل كتاب القصة القصيرة الذين تحدثوا عن الريف