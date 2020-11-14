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حوادث

إحالة عاطلين متهمين بسرقة «مواتير» المياه بالنزهة للمحاكمة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:23 م
عاطلين
عاطلين
حسام التمساح
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قررت نيابة النزهة الجزئية، إحالة عاطلين متهمين بسرقة مواتير المياه، بدائرة القسم، للمحاكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة مواتير المياه، من داخل العقارات بالنزهة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد تلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة موتور مياه من داخل العقار سكنه.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بالقليوبية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بالمنطقة سكنه، واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع عاطل - سباك، مقيمين بمحافظة القليوبية.

وتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بالمنطقة سكنهما باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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