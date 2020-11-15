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لايف ستايل

مدينة «الروقان».. جولة لأشهر معالم أرض النوبة (صور)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
أرض النوبة
أرض النوبة
إسلام جمال
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تعتبر النوبة، من الأماكن الخلابة، والتى تحظى بسمعة جيدة وكبيرة بين المدن السياحية حول العالم، فالنيل الأزرق والجو الممتع من الأشياء التى تدفعك للذهاب هناك.

تقع النوبة فى محافظة أسوان ويطلق عليها أرض الذهب لما تمتلكه من كنوز منذ الحضارة النوبية القديمة، حيث يؤثر الفن النوبى والطبيعة الخلابة فى المكان عامة.

يتميز أهل النوبة، بأنهم متمسكون بعاداتهم وتقاليدهم، حتى فى المعمار، فبمجرد دخولك النوبة، ستجد الألوان الجاذبة والمبهجة التى تكون كفيلة لغمرك بالسعادة.

تضم "النوبة" العديد من الأماكن التى تجذبك للذهاب اليها، ففى هذا التقرير نرصد لك أبرز المزارات لمدينة "الروقان" النوبة.
غرب سهيل
غرب سهيل
«غرب سهيل»
تعد غرب سهيل، من أكثر المناطق شهرة بمدينة النوبة، فهى إحدى التجمعات النوبية فى مدينة أسوان وتقع فوق سفح رملى غرب نهر النيل.

أهم ما يميز القرية البيوت التى لها طابع نوبى بألوانها الخلابة، فضلا عن تربية التماسيح داخل منازل السكان والتى تعد جانبا سياحيا هاما.
متحف النوبة
متحف النوبة
«متحف النوبة»

متحف النوبة أنشأته منظمة اليونسكو فى مصر لعرض الآثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، وكذلك يتضمن معلومات عن تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالى
الفن النوبي
الفن النوبي
«الفن النوبي»
يعكس الفن النوبي خصوصية الثقافة النوبية، ويتضمن رموزا تعكس دلالاتها معتقدات شعبية وسحرية ويتجلي ذلك في الوشم الذي يتجمل به الرجال والنساء النوبيات على حد سواء، وفي الرسوم الجدارية التي تزين واجهات المنازل ومداخلها، وكذلك مشغولات الخرز وزخارف مشغولات السعف والخوص.
معبد أبو سمبل
معبد أبو سمبل
«معبد أبو سمبل»
يعد معبد أبو سمبل من المزارات الهامة بالنوبة، يضم المكان معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل، ودار عبادة إيزيس في جزيرة فيلة اللذان أمكن إنقاذهما أثناء بناء سد أسوان بفضل حملة دولية أطلقتها اليونسكو، عام 1960 واستمرت حتى العام 1980.

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