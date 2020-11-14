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ما الفرق بين العزل والحجر الصحى؟ وأيهما تستخدم فى حالة الإصابة بكورونا؟

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:49 م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
سارة ساويرس
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يحتار الكثيرون عند سماعهم بإصابة أحدهم بفيروس كورونا، ويتبادر إلى الأذهان، هل سيكون الحل الأمثل فى حالة الإصابة بكوفيد 19 العزل أم الحجر الصحي، وما هو الفرق بينهما؟ وأيهما تستخدم فى حالة إيجابية الإصابة بكورونا؟

الحجر الصحي
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحجر الصحي، يتم اتباعه مع أي شخص مخالط لشخص مصاب بفيروس كوفيد-19، سواء كان هذا الشخص المصاب لديه أعراض أم لا، وبالتدقيق فى المعنى، فإن الحجر الصحي يعني أن تبقى منفصلًا عن الآخرين لأنك تعرضت للفيروس وقد تكون مصابًا به، ويمكن أن يكون الحجر في مكان معين أو فى المنزل، ويجب حينها البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا من وقت الإصابة بالفيروس.

العزل الصحي
أما فى حالة الأشخاص المصابين بأعراض كوفيد-19 أو الذين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية، فتشير "الصحة العالمية" بضرورة استخدام العزل الصحي لهم، وهو يعني أن تبقى منفصلًا عن الآخرين، ويُفضل أن يكون ذلك في مرفق طبي يمكنك فيه الحصول على الرعاية الصحية.

وإذا لم يكن العزل في مرفق طبي متاحًا لك ولم تكن تنتمي إلى فئة معرّضة بشدة لمخاطر الإصابة بالمضاعفات الوخيمة للمرض، يمكن أن يكون العزل في المنزل.

وإذا كنت مصابًا بأعراض يجب أن تظل في العزل لمدة 10 أيام على الأقل ولمدة 3 أيام إضافية بعد زوال الأعراض، وإذا كنت مصابًا بالعدوى ولم تظهر عليك أي أعراض، ينبغي لك البقاء في العزل لمدة 10 أيام بدءًا من تاريخ ظهور نتيجة الاختبار الإيجابية.

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