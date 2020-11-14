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عالم

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:59 م
وزارة الخارجية وشؤون
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) وآخرها استمرار السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وإطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم.
وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت- أن اقتحامات المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية تعد انتهاكًا للوضع القائم القانوني والتاريخي وللقانون الدولي، وأن تمديد فترة الاقتحامات المرفوضة يعتبر إمعانا في انتهاك الوضع القائم.

وشدد الناطق الأردني على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب السلطات الإسرائيلية بالكف عن الانتهاكات واحترام حرمة المسجد واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس، محذرًا من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة الحرم الشريف.

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