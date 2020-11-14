5272 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

سجلت إندونيسيا 5272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 463 ألفًا و7 حالات.وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 15 ألفًا و148 حالة وفاة، بعد تسجيل 111 حالة جديدة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 388 ألفًا و94 حالة، مشيرة إلى أن العاصمة جاكرتا سجلت 1255 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 117 ألفًا و462 حالة.