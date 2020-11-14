تفاصيل شرح الدرس الأول فيزياء أولى ثانوى الترم الأول 2020

منذ بدء العام الدراسي الجديد وتستمر عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول القنوات التعليمية، والمواقع الإلكترونية التي تبث المواد التعليمية للطلاب بجميع المراحل التعليمية، وخاصة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، والذي جاء على أثره تقليل الطلاب بالفصول الدراسية، وتخفيض عدد أيام الدراسة للطلاب، إضافة إلى تلقي الدروس عبر المنصات التعليمية الإلكتروني بما يسمى التعليم عن بعد، للطلاب والمعلمين، على الجانب الآخر بحث العديد من الطلاب عن شرح الدرس الأول فيزياء أولى ثانوى الترم الأول 2020 عبر المنصات الإلكترونية.





شرح الدرس الأول فيزياء أولى ثانوى الترم الأول 2020

يمكن للطلاب معرفة شرح الدرس الأول فيزياء أولى ثانوى الترم الأول 2020، درس القياس الفيزيائي عبر المنصات الإلكترونية الآتية:





- منصة التعليم المصري حملت عبر موقعها الرسمي جدول مواعيد دروس الصفوف الثانوية على والقنوات التعليمية الفضائية.





- موقع مذكرات تعليمية، هو الثاني الذي قام بنشر جميع نماذج امتحانات وشرح الدرس الأول فيزياء أولى ثانوى الترم الأول، بالإضافة إلى الصفوف الثلاثة، المرحلتين الإبتدائية والإعدادية.





- موقع الخطة التعليمي، يقدم شرح لكل درس فى منهج اولى وتانيه وتالته ثانوى واعدادى لكافة المواد الدراسية عن طريق فيديوهات تعليمية، و تمارين أونلاين.





- السنتر التعليمي، قدم شرح كامل ووافي للدرس الأول من مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي الترم الأول 2020.

المنصات التعليمية الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم

ويمكن للطلاب أيضا الذين يقومون بعملية التعليم عن بعد، في فترة كورونا الحالية، ولمتابعة الشرح الوافي والشامل لدروسهم بجميع المراحل التعليمية، والصفوف خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021 وهي:





- منصة ذاكر الالكترونية ، وويمكن الدخول لها عبر الرابط الآتي: study.ekb.eg





- منصة ايدمودو للتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور





- منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري

lms.ekb.eg





- بوابة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم

elearning1.moe.gov.eg





- رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب

www.youtube.com/channel/UCieaUPj-xrs7G2BHG_AixSQ

- القناة التعليمية الرسمية لصندوق تطوير التعليم على يوتيوب bit.ly/2WAzlim