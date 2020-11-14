«الداخلية» تضبط مصنع إنتاج ترامادول مغشوش فى القليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة لتجار المواد المخدرة، وتمكنت اليوم السبت، من ضبط مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة بالقليوبية.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية خاصةً حائزى ومتاجرى ومصنعى المواد المخدرة، واستكمالًا لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بشأن ضبط (عناصر تشكيل عصابى) تخصص فى مجال تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة بنها مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع وضبط بحوزتهم "كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف".أسفر الفحص النهائى للمضبوطات عن ضبط أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، عبارة عن "عجانة – 2 صاج عجانة – مكبس كبير ومولد كهرباء خاص به – مكبس تعبئة بودر – 3 ماكينات تقطيع شرائط – 3 ماكينات تغليف – ماكينة ضخ – كمبروسر – ماتور مياه – مولد كهربائى – 2 أسطوانة غاز – 3 أكلاشيه طابع تواريخ – رول مطبوع عليه تامول 225 ملى – 43 بكرة تغليف – 6 موازين مختلفة الأحجام".ونجحت الجهود في ضبط المواد المخدرة والأدوية المغشوشة، عبارة عن (38 ألف قرص ترامادول أبيض وأزرق – 450 قرص تامول 225 ملى "علب" – عدد 1470 علبة لعقار بروفيس – 87 علبة أستربتول – 3 كراتين روفاسى – 37 كرتونة مكمل غذائى – برميل كبير الحجم عسل ملكى "منشط" – كرتونة برطمانات "منشطات"- كمية من مُكمل غذائى برسيوبرى كيتون – كيس مُكملات غذائية مختلفة الأنواع – كمية من علب تريو أوميجا – كيس كبير به فوار سيكومبلكس - 10 كراتين لعقار إستربس استحلاب - كيس أقراص بريفهم - كيس لعقار زامكوفام - 3 أكياس علب مسحوق فيتامين سى - 2 كيس أدوية مغشوشة – 2 كيس كبير به أقراص للإقلاع عن التدخين - كرتونة شامبو -٢ كيس كبير أدوية تخسيس - 10 كراتين أدوية تخسيس - 14 كرتونة جيل معقم يدين -31 كرتونة فازلين مرطب - كرتونة الكادو غسول للفم والأنف - 6 أكياس بداخلها عبوات كحول).وتمكنت الجهود من ضبط المواد الخام الخاصة بالتصنيع، عبارة عن (كمية من المواد الخام لتصنيع العقاقير المخدرة وزنت212.5 كيلو جرام - كمية من الفيتامينات والمنشطات مختلفة الألوان والأحجام وزنت 114 كيلو جراما - عدد 2 جوال مواد خام لتصنيع المنشطات وزنت 80 كيلو جراما – شيكارة حمض سيتريك وزنت 25 كيلو جراما – جوال حمض سكوربيك وزنت 25 كيلو جراما – 5 جركن كحول مستخدم فى التصنيع – 4 كراتين عبوات كحول خام – 14 جركن سبيرتو أبيض)، فضلًا عن ضبط (خزينة سلاح آلى – 10 طلقات – 7 هواتف محمولة – مبلغ مالى قدره 14 ألف جنيه – سيارتين – دراجة نارية – 3 أختام منسوبة لوزارة الصحة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (17.000.000 سبعة عشر مليون جنيه تقريبًا).