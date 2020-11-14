هولندا توافق على اقتراح حظر توريد الأسلحة لتركيا

أعلنت الحكومة الهولندية موافقتها على اقتراح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب سياستها الخارجية.ووافقت هولندا على اقتراح حظر توريد الأسلحة إلى تركيا إثر انتهاكاتها بإقليم ناجورنو قره باغ وليبيا، فضلا عن إصرارها على إشعال الصراع بشرق البحر المتوسط.وذكر وزير الدفاع الهولندي، ستيفان بلوك، أنه سيلتقي نظيره في السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، للتشاور حول حظر الأسلحة المزمع فرضه على تركيا، وفقا لصحيفة «أحوال» التركية.وقال ممثلو الأحزاب السياسية الهولندية، أثناء جلسة البرلمان، إن أردوغان قد تخطى كل حدوده بقوله: "إنهم يحاولون أن يجعلوا تركيا دولة مارقة ولكن هيهات".كما رفض البرلمان الهولندي الانتهاكات التركية في سوريا تحت مسمى عملية نبع السلام، مؤكدا أن تركيا تستأجر شركات خاصة تستخدمها كمرتزقة في سوريا لتعزيز قبضة الاحتلال التركي على الأراضي السورية.