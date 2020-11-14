البرازيل تتصدر تصفيات كأس العالم بالفوز على فنزويلا

تصدر المنتخب البرازيلي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد فوزه الصعب والثمين على ضيفه منتخب فنزويلا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، السبت، بستاد (ماني جرينشا) الوطني في إطار الجولة الثالثة من التصفيات.وسجل هدف البرازيل والمباراة الوحيد اللاعب روبرتو فيرمينو في الدقيقة (67).الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 9 نقاط في صدارة التصفيات وبفارق نقطتين عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما ظلت فنزويلا بدون أي رصيد من النقاط في المركز التاسع.