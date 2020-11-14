أسعار الكتاكيت اليوم السبت 14-11-2020

يعرض لكم " الدستور " أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020 التي تعتبر من الخدمات اليومية لدى المواطنين، وتتكون بورصة الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020 " أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات "، ونقدم لكم أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي والدواجن في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020، نظرًا إلى أسعار الدواجن والكتاكيت في مصر في متناول الجميع لأن أسعارها متاحة للمواطنين.يقدم لكم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020، وهي كالأتي:أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020، وفقًا لسعر التداول بين الشركات.1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق مابين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.ترتفع عمليات البحث على " جوجل " من قبل المواطنين عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي والدواجن في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020، وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، على أن أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020، يتراوح سعرها مابين 22 - 23 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند 36 جنيهًا للكيلو.وكشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن واردات مصر من اللحوم في شهر فبراير الماضي سجلت 121.5 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار في عام 2019.