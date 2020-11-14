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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث.. شاب يقدم عشيقته لأصدقائه وعامل يقتل معاقا عقب هتك عرضه

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:50 ص
حبس عامل
حبس عامل
محمد السيد
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة حوادث، الجمعة، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث اليوم

حفلة سكر.. اعترافات شاب ألقى عشيقته من الطابق السابع بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، بحبس 4 متهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سيدة وإلقائها من الطابق السابع بمنطقة التجمع الأول.

بعد 4 سنوات.. ضبط عامل قتل معاقًا ودفنه في منزله بعد هتك عرضه
قررت نيابة برج العرب، بالإسكندرية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني، بعد اتهامه بقتل طفل معاق منذ 4 سنوات ودفنه بسطح العقار خوفا من افتضاح أمره عقب فشله في ممارسة الشذوذ معه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط 6 لصوص سرقوا 1.5 مليون جنيه من موظفين بشركة على الدائري
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط مرتكبي واقعة السطو المسلح وسرقة 1.5 مليون جنيه من سيارة أعلى الطريق الدائري اتجاه الهرم.

كشف حقيقة فيديو تعدي رجل على سيدة في موقف «أتوبيسات» بالتجمع
رصدت إدارة المتابعات الأمنية بوزارة الداخلية ما تم نشره من سيدة على موقع "فيسبوك" بشأن قيام شخص بالتعدي عليها وصفعها على وجهها حال تواجدها بجوار موقف أتوبيسات خاص.

ضبط قاتل «طفلة المنزلة» لسرقة قرطها الذهبى فى الدقهلية
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، في ضبط مرتكب واقعة مقتل طفلة بغرض سرقة قرطها الذهبى فى مركز المنزلة.

ضبط ربع طن حشيش بـ22 مليون جنيه بالإسماعيلية
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 245 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر الآيس، بقيمة مالية تقدر بحوالي 22 مليونا و150 ألف جنيه، وذلك في إطار مواصلة ضرباتها الحاسمة لتجار المواد المخدرة.

تفاصيل حبس محمد أشرف الساخر من إذاعة القرآن الكريم
تواصل نيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من الهيئة الوطنية للإعلام ضد الاستاند آب كوميدي محمد أشرف بتهمة السخرية من إذاعة القرآن الكريم، بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه في الميعاد المحدد لتجديد حبسه.

سفاح الجيزة.. دفن صديقه فى شقته وانتحل صفته للزواج وسرقة السيدات
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في قتل سفاح بولاق الدكرور لصديقه وزوجته ودفن جثتيهما داخل شقة بفيصل منذ 5 سنوات، وتبين من خلال استجواب المتهم والتحقيقات اليومية معه ارتكابه عدة جرائم بخلاف القتل منها التزوير وانتحال الصفة والسرقة.

ضبط 5428 سائقًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 5428 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 469 مخالفة لقرارات الغلق.

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