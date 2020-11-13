وراء الكثير من حالات الطلاق.. استشاري نفسي تتحدث عن «مرض العصر»

تدور أحداث الحكاية الأولى من مسلسل "نمرة اتنين"، والتي تحمل اسم "الناحية التانية"، والتي يقوم ببطولتها عمرو يوسف، صبا مبارك، نهى عابدين، حول رجل متزوج زواج تقليدي، فعلى الرغم من الحب والصداقة التي جمعت بين علا وشريف إلا أن الروتين أصبح خطرًا يهدد زواجهما، فحين لا يكون هناك سبب مباشر لإنهاء الزواج سوى الملل.طبيب يوضح كيفية تجنب الملل الزوجى؟يعد الملل الزوجى أحد الأسباب الرئيسية للطلاق، وتوضح الدكتور صافيناز عبد السلام استشارى الطب النفسى، أن "الملل الزوجى" من الأمور الطبيعية التي تحدث بين الأزواج.وأضافت عبد السلام، أن العلاقة الزوجية من العلاقات التي تحتاج إلى صبر وتفاهم، فالزواج ما هو إلا شراكة بين اثنين تحتاج إلى المزيد من التفاهم.وأوضحت عبد السلام، أن الملل الزوجي مرض العصر، فهناك عدة علامات حول ملل الزوج من زوجته أو كرهها أو تضايقه منها ضعف العلاقة الزوجية، وانطفاء جذوة المحبة القلبية، وبرود المشاعر بين الزوجين وعدم الحرص على الاتصال وإظهار التململ من الحياة الزوجية.نصائح لتجنب «الملل الزوجى»- تبادل الهدايا حتى وإن كانت رمزية.- تخصيص وقت للجلوس معًا والإنصات بتلهف واهتمام للمتكلم.- النظرات التي تنم عن الحب والإعجاب.- التحية الحارة والوداع عند الدخول والخروج، وعند السفر والقدوم، وعبر الهاتف.- الثناء على الزوجة، وإشعارها بالغيرة المعتدلة عليها، وعدم مقارنتها بغيرها.