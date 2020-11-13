«فرعوني».. كل ما تريد معرفته عن أصل «الميك أب»

«الكحل والزيوت العطرية»

«أحمر الشفاه»

«كريمات الترطيب»

«الباروكة»

«مكياج العين»

«المكياج» من أدوات التجميل الهامة للنساء، فلا تجد حقيبة نسائية إلا وتجد مساحيق التجميل بداخلها.وبالرجوع إلى أصل أدوات التجميل نجد أن الفراعنة أول من استخدموا مساحيق التجميل، من خلال العديد من البرديات والمخطوطات.وفي هذا التقرير نلقى الضوء على مساحيق التجميل أيام الفراعنة والأدوات المستخدمة في إنتاج هذة المساحيق.يعتبر القدماء المصريين أول من استخدموا الكحل والزيوت العطرية فى التجميل، فقد عثر على الكحل والزيوت العطرية والمساحيق فى المقابر، واستخرج الكحل من الملخيت وهو واحد من خامات النحاس أخضر اللون وينتشر بسيناء والصحراء الشرقية.من أدوات التجميل التي عرفها المصرين القدماء وذلك من خلال التماثيل والرسومات التى وجدت على جدران المعابد.كان القدماء المصريين يستخرجون "أحمر الشفاة" من أكسيد الحديد الأحمر وكان يوضع على الوجه باستخدام الأصابع، أما الشفاة باستخدام الفرشاة.كريمات الترطيب اختراع فرعونى، حيث كانت ترطب المرأة بشرتها فى العصر الفرعونى باستخدام اللبن بعد خلطة ببعض الزيوت النباتية ليصبح مثل الكريمات السائلة اليوم لتمتصها البشرة بسهولة.عرفت المرأة المصرية القديمة الشعر المستعار "الباروكة" مع اختلاف التسريحات من واحدة لأخرى واختلاف أطوال الشعر ويوضع أعلى ىالباروكة أقماع عطرية لكى يسيل الدهن العطرى وينتشر بين طيات الباروكة.قد لا يصنف مكياج العيون كأحد أهم الاكتشافات في تاريخ البشرية، لكن المصرييين لهم بصمتهم الخاصة في هذا الأمر.المصريين اخترعوا ما يعرف بـ"مكياج العيون" قبل 4 آلاف سنة قبل الميلاد، وذلك من خلال دمج السخام مع معدن يسمى "غالينا"، بهدف إنشاء مرهم أسود يعرف باسم "الكحل"، والذي ما يزال مستخدما إلى غاية يومنا هذا.