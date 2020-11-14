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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الغرف التجارية» تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم لأقل من 5 جنيهات

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:14 ص
الطماطم
الطماطم
دعاء أبو العزم
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قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن أسعار الطماطم عاودت الانخفاض تدريجيًا في الأسواق لتسجل سعر ٨ جنيهات و٧ جنيهات بعدما كانت وصلت سعر ١٢ جنيهًا.

وأضاف «نجيب»، في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار الطماطم ارتفعت بسبب انتهاء العروة الصيفية وتغير الفصول، وسوف تسجل انخفاض خلال الأسبوعين القادمين إلى مستواها الطبيعي لأقل من ٥ جنيهات.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الزراعة، عن أن حجم إنتاج مصر من الطماطم خلال الموسم الصيفي بلغ ٣.١ مليون طن في مساحات سجلت ٢٠٧ آلاف فدان، حيث أن زراعتها بداية من شهر مايو ويونيو أما الحصاد في يوليو وأغسطس، مقابل ١٩٢ ألف فدان الموسم المقابل من العام الماضي بزيادة تقدر بـ ١٥ ألف فدان.

وأكد التقرير أن حجم إنتاجية مصر خلال الموسم الصيفي ارتفع من ٨.٢ مليون طن إلي ٣.١ مليون طن بزيادة ٣٠٠ ألف طن.

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