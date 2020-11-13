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سياسي

طارق سباق: عيد الجهاد ملحمة وطنية خالدة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:51 م
طارق سباق
طارق سباق
إسلام نصير
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هنأ طارق سباق، مساعد رئيس حزب الوفد، الشعب المصري وجموع الوفديين بعيد الجهاد الوطني، مشيرًا إلى أنه عيد لكل المصريين وليس للوفديين فحسب، لأنه ملحمة وطنية خالدة.

وأوضح سباق أن عيد الجهاد صفحة هامة في تاريخ النضال المصري ضد الاحتلال البريطاني، تجسد التفاف الإرادة الشعبية حول الزعيم خالد الذكر سعد زغلول من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد سباق أن حزب الوفد يسير على نهج زعمائه ومبادئه التي رسخوها منذ عيد الجهاد، والتي تتمثل في الحرية والعدالة والديمقراطية، والاستماتة في الدفاع عن القضايا الوطنية.

وأشار سباق إلى أن عيد الجهاد يرجع إلى عام 1918 حيث ذهب الزعيم سعد زغلول ورفاقه إلى المعتمد البريطاني السير ريجينا لدونجت يوم 13 نوفمبر، لطلب السماح لهم بالسفر لعرض القضية المصرية، لإنهاء الحماية البريطانية المفروضة على مصر منذ ديسمبر عام 1914.

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