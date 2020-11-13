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اقتصاد

«هيرمس» تتصدر تعاملات البورصة الأسبوع الماضي بـ 22.5 %

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:34 م
هيرميس
هيرميس
اكرم عمران
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تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 22.5%، وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 19.1%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 885.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 727.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%.

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 616.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول 607.8 مليون جنيه بنسبة 4.3%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 517.8 مليون جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 416.1 مليون جنيه، و413.7 مليون جنيه، بنسبة 2.9%، 2.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 11017.28 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.27% ليغلق عند مستوى 1992.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 7.18% مغلقًا عند مستوى 2912.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 4.26% مغلقًا عند مستوى 12990.62 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 1126.96 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 19.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 629 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 306 مليار جنيه إلى 317.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.9 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه بنسبة نمو 3.2%.

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