«العربي الحديث» يكشف تفاصيل عودة زوجة الهارب عماد البحيري لمصر بعد خيانته لها

عادت هبة مجدي زوجة الهارب عماد البحيري إلى أرض الوطن مصر، فيما كشفت مصادر أن السبب وراء عودتها بعد خيانته لها، وفقا للعربي الحديث.وعماد البحيري الخائن الهارب هو مدرس من محافظة الفيوم سافر إلى القاهرة بحثا عن المال وإعطاء دروس خصوصية، فتعرف على معلمة تكبره فى السن منفصلة عن زوجها، وبالفعل استطاع إقناعها بأن يتزوج ابنتها التى تعمل فى مجال العقارات.وقرر “البحيري” بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين الهروب إلى تركيا مع زوجته، إلا أن السيناريو لم يسر كما هو متوقع، حيث أن لهثه وراء السيدات، دفعه إلى خيانة زوجته ورغبته فى الارتباط من فتاة تركية، مما دفعها إلى العودة إلى القاهرة بصحبة ابنتها.