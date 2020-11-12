ضبط سائق هارب من مؤبد في حلوان

ضبط رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، سائق هارب من مؤبد حال اختبائه في دائرة القسم.وبناء على تحريات سابقة تمكن الرائد محمد عبدالحليم معاون مباحث قسم حلوان من ضبط «أحمد.ا» 28 سنة، سائق ومقيم عرب غنيم حلوان ومطلوب تنفيذ حكم عليه في الجناية رقم 23284 لسنة 2019 والمحكوم عليه بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 100000 جنيه للإتجار في المواد المخدرة.وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.