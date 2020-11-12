استمرار حبس عاطلين لترويج الهيروين بعين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح نيابة عين شمس، اليوم الخميس، حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والحشيش قبل ترويجها على عملائهما، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 55 جراما- 95 جرام حشيش- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول.وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.