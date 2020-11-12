رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس عاطلين لترويج الهيروين بعين شمس

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:54 م
حبس عاطلين
حبس عاطلين
حسام التمساح
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح نيابة عين شمس، اليوم الخميس، حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والحشيش قبل ترويجها على عملائهما، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 55 جراما- 95 جرام حشيش- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

هل تنقل جميع الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية؟.. الحكومة توضح

صعق الطلاب وهتك عرضهم.. السجن 15 عاما لمدرس بقنا

الصور

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

رئيس جامعة أسيوط يزور طالبة خضعت لعملية توصيل ذراعها المبتور

image description

مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

image description

جامعة أسيوط تجري قرعة علنية لتوزيع 480 وحدة سكنية

image description

خطة للتوسع في إنشاء مزارع للثروة السمكية بأسيوط

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حكم نهائى بإعدام قاتل كاهن المرج

وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

التعرق دون سبب يشير لمرض خطير

كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم 12-11-2020

رابط موقع بنك المعرفة المصري تسجيل الدخول للطلاب EKB

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

الثقافة تعلن بدء الاشتراك فى الدفعة الرابعة من ورشة «ابدأ حلمك»

سراج منير: أحلم بكتابة تاريخ المصريين 

عبير درويش: رأيت «حلاوة» بطلة طبق الدهشة واقتربت منها

المجلس الأعلى للثقافة يحتفي بروسيا في خامس أمسيات «علاقات ثقافية»