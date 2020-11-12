«التخطيط»: 230 مليون جنيه لتطوير عشوائيات الغربية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن رصد استثمارات قدرها 1.6 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحافظة الغربية، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن الاستثمارات شملت توجيه 230 مليون جنيه لتطوير مناطق عشوائية بالمحافظة، وتصميم وتنفيذ محطات رفع وشبكات لقرى "محب، طنبارة وكفر طنبارة، الحوامدية الجديدة، أبوالنجا، راغب، الحبس، سامول، دومة بمركز المحلة" بتكلفة 135 مليون جنيه، تنفيذ الصرف الصحي لعدد 5 قرى بكفر الزيات بتكلفة 130 مليون جنيه، وإنشاء شبكة مياه قطور بتكلفة 110 ملايين جنيه.وأوضحت الوزارة، أن عدد مبانى المحافظة يبلغ 787.2 ألف مبنى سكني، 56.7% منها متصلة بمرافق الصرف الصحي، و94.6% متصلة بمرافق المياه، ويقدر عدد محطات المياه النقية بالمحافظة نحو 248 محطة تنتج 363.4 مليون متر3، بالإضافة إلى 35 محطة صرف صحى بقدرة فعلية 390 ألف م3 يوم.