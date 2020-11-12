7.7 مليون جنيه إيرادات «زنزانة 7» خلال 7 أسابيع

حقق فيلم «زنزانة 7»، إيرادات جيدة حتى صباح، اليوم الخميس، في دور العرض السينمائية، ووصلت إيراداته الكلية 7 ملايين و700 ألف جنيه خلال الفترة التي تم طرحه فيها في السينمات.وكان الفيلم قد تعرض لعدة تأجيلات خلال السنوات الماضية حتى قرر طاقم عمله طرحه قبل 3 أشهر وبدأت خطة الترويج، حتى تم طرحه بالسينمات قبل 7 أسابيع، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن، حيث يلتقي كلا من من منصور «نضال الشافعي»، وحربي «أحمد زاهر» داخل السجن، وينشأ صراع بينهما.و فيلم «زنزانة 7» يشارك في بطولته كل من مايا نصري، منة فضالي، أحمد التهامي، تامر أمين، عبير صبري، ومن إخراج إبرام نشأت، وتأليف حسام موسى.