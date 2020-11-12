«نيويورك تايمز» تكشف لائحة الأسماء المحتملة لإدارة «بايدن»

- وزارة الخارجية



- الدفاع



- العدل



- الخزانة



- الاستخبارات المركزية



كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الخميس، عن لائحة الأسماء المحتملة لتولى مناصب في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.ويواصل بايدن تشكيل إدارته، على الرغم من أي تصريح رسمي لم يصدر عن فريقه بعد بشأن أي من الوزارات.وفي هذا السياق، برزت خلال الساعات الماضية بورصة أسماء جديدة لـ"كابينة" بايدن المرتقبة، من وزارة الخارجية، مرورًا بالدفاع، وصولًا إلى العدل وغيرها.شملت لائحة المرشحين: ويليام بيرنز، رئيس معهد كارنيجي، وهو دبلوماسي سابق والذي خدم في عهد وزراء خارجية سابقين، مثل وارن كريستوفر ومادلين أولبرايت، بالإضافة إلى كريس كونز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي تربطه علاقات جيدة مع الجمهوريين أيضًا، فضلًا عن سوزان رايس، مستشارة الأمن القومى السابقة في عهد باراك أوباما، وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدي الأمم المتحدة، لكنها شخصية إشكالية مع الجمهوريين.أما في وزارة الدفاع، فقد أتى اسم ميشال فلورنوى، نائبة سابقة لمساعد وزير الدفاع، في الطليعة، وقد تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب، تلتها تامي داكوورث، سيناتورة من ولاية إلينوي، وعقيدة سابقة في الجيش، فقدت ساقيها عام 2004 في العراق بعد إسقاط مروحيتها، وهي من أصول تايلاندية، بالإضافة إلى جي جونسون، وزير الأمن الداخلي السابق، وقد يكون أول وزير للدفاع من أصول إفريقية.وفي وزارة العدل، شملت لائحة المرشحين كزافييه بيشيرا، الذي خلف كامالا هاريس فى منصبها كمدعية عامة في ولاية كاليفورنيا، ويتوقع أن يخلفها في منصبها كسيناتور عن الولاية أيضًا، ودوغ جونز، الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الأكثر جمهورية، بعدما فاز به بشكل مفاجئ عام 2017، وهو المدعي العام السابق.كما يتداول اسم توم بيريز، رئيس الحزب الديمقراطى، وسالي ييتس المدعية العامة السابقة في ولاية أتلانتا، التي عملت نائبة وزير العدل لأسابيع فى بداية عهد ترامب، وقام بطردها على خلفية قراره حظر دخول مواطني عدد من الدول.أما في وزارة الخزانة، فقد برز اسم رفاييل بوستيك، أول أمريكي أسود يقود بنك احتياط فيدراليًا إقليميًا، وشغل مناصب رفيعة في مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، كما برز اسم لايل برينارد، عضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي ونائبة سابقة لمساعد وزير الخزانة، وسارة بلوم راسكين، نائبة سابقة لوزير الخزانة وعضوة سابقة في مجلس الاحتياط الفيدرالى، وصولًا إلى إليزابيث وارن، السيناتورة التقدمية عن ولاية ماساشوستس، وجانيت يلين، عضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي من عام 2014 حتى 2018.وبالنسبة إلى مستشار الأمن القومي، فيبدو أن أنتوني بلينكن هو المرشح شبه الوحيد لهذا المنصب، وخدم مع بايدن كمستشار للشئون الخارجية، وكان نائب مساعد وزير الخارجية في عهد أوباما.وفي وكالة الاستخبارات المركزية، برز اسم توم دونيلون، الذي خدم مستشارًا للأمن القومي في إدارة باراك أوباما، كما تمّ تداول اسم أفريل هاينس، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"السابق، ومايك موريللي، مسئول سابق في الاستخبارات الخارجية ونائب سابق لمدير "سي آي إيه".