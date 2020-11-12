أسماء 7 مصابين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

حصل "الدستور" على أسماء 7 مصابين من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، في حادث سير، وقع اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بمحافظة بني سويف.وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نتج عنه إصابة 7 أشخاص، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي، بقسم الاستقبال والطوارئ 7 مصابين جراء الحادث، هم: هدى علي محمد، 50 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعزت محمود حسين، 28 سنة، صيدلي، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وميار محمد أحمد، 23 سنة، جروح وكدمات متفرقة، ومريم محمد أحمد، 21 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى وجروح وكدمات متفرقة.ومصطفى محمد أحمد، 10 سنوات، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة ومكة عزت محمود، سنتين، مصابة بجروح وكدمات متفرقة ومنة عزت محمود، شهرين، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، جميعهم يقيمون ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 7269أ، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.