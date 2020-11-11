نشرة الحوادث.. القبض على يوسف هاني المتهم بالإساءة إلى رسول الله والتحقيق معه
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:05 م
محمد السيدطباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام من بينها خبر القبض على يوسف هاني المتهم بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سمم صديقه وزوجته وكُشف بـ«الصدفة».. اعترافات قاتل محترف فى بولاق
تمكنت مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من كشف غموض اختفاء مهندس وسيدة على يد زوجها عقب 5 سنوات من دفنهما فى منطقة بولاق الدكرور.
النيابة العامة تستعين بخبير لتطوير واستكمال أعمالها في مجال التحول الرقمي
في إطار تفعيل «النيابة العامة» استراتيجية التحول الرقمي في أعمالها، وجَّه المستشار النائب العام بالاستعانة بالدكتور محمد الجندي -مستشار مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والخبير بأمن المعلومات والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة، وكلية القانون بالجامعة البريطانية – كخبير استشاري «للنيابة العامة» فيما تشرف عليه «إدارة النيابات» و«إدارة التحول الرقمي» و«مركز معلومات النيابة العامة» من أعمال في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي في أعمالها.
النيابة تحقق في «الإساءة إلى رسول الله» بمحادثة على السوشيال ميديا
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي، حيث رصدت «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء للدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
من 6 أشهر إلى 5 سنوات سجن.. عقوبة ازدراء الدين الإسلامي
كشف المستشار أشرف فرحات المحامي أن القانون المصري نص في المادة 98 من قانون العقوبات على عقوبة ازدراء الدين الإسلامي بالسجن مدة تراوح بين 6 أشهر و5 أعوام وغرامة.
مصدر أمني: لم نتلق أي بلاغ يخص فيديو التحرش بطفلة داخل عقار
كشف مصدر أمني أن الجهات المعنية لم تتلقى أي بلاغ من أهلية الطفلة المجني عليها بالتحرش من عامل، داخل مدخل عقار بالقاهرة الجديدة.
«الإدارية العليا» ترفض تحويل جراج سيارات مرخص لمحلات تجارية بالجمالية
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار حي وسط القاهرة المتضمن الترخيص بجراج لإيواء السيارات بالدور الأرضي بعقار ضخم بالقرب من قسم الجمالية، ورفضت المحكمة دعوى المواطن الحاصل على الترخيص الذي يطالب بإلغاء ترخيص الجراج وتحويله لترخيص لـ ٦ محلات تجارية، وألزمته المحكمة المصروفات القضائية.
مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقتها في انقلاب سيارة بأبوالنمرس
لقيت فتاة مصرعها، وأصيب والدها وشقيقتها بإصابات بالغة، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة سوزوكي بمنطقة عزبة البكباشي بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس.
نشرة أخبار الحوادث اليوم الأربعاء 11-11-2020
سمم صديقه وزوجته وكُشف بـ«الصدفة».. اعترافات قاتل محترف فى بولاق
تمكنت مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من كشف غموض اختفاء مهندس وسيدة على يد زوجها عقب 5 سنوات من دفنهما فى منطقة بولاق الدكرور.
النيابة العامة تستعين بخبير لتطوير واستكمال أعمالها في مجال التحول الرقمي
في إطار تفعيل «النيابة العامة» استراتيجية التحول الرقمي في أعمالها، وجَّه المستشار النائب العام بالاستعانة بالدكتور محمد الجندي -مستشار مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والخبير بأمن المعلومات والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة، وكلية القانون بالجامعة البريطانية – كخبير استشاري «للنيابة العامة» فيما تشرف عليه «إدارة النيابات» و«إدارة التحول الرقمي» و«مركز معلومات النيابة العامة» من أعمال في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي في أعمالها.
النيابة تحقق في «الإساءة إلى رسول الله» بمحادثة على السوشيال ميديا
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي، حيث رصدت «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء للدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمدألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية القبض على المدرس «يوسف هاني»، المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
من 6 أشهر إلى 5 سنوات سجن.. عقوبة ازدراء الدين الإسلامي
كشف المستشار أشرف فرحات المحامي أن القانون المصري نص في المادة 98 من قانون العقوبات على عقوبة ازدراء الدين الإسلامي بالسجن مدة تراوح بين 6 أشهر و5 أعوام وغرامة.
مصدر أمني: لم نتلق أي بلاغ يخص فيديو التحرش بطفلة داخل عقار
كشف مصدر أمني أن الجهات المعنية لم تتلقى أي بلاغ من أهلية الطفلة المجني عليها بالتحرش من عامل، داخل مدخل عقار بالقاهرة الجديدة.
«الإدارية العليا» ترفض تحويل جراج سيارات مرخص لمحلات تجارية بالجمالية
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار حي وسط القاهرة المتضمن الترخيص بجراج لإيواء السيارات بالدور الأرضي بعقار ضخم بالقرب من قسم الجمالية، ورفضت المحكمة دعوى المواطن الحاصل على الترخيص الذي يطالب بإلغاء ترخيص الجراج وتحويله لترخيص لـ ٦ محلات تجارية، وألزمته المحكمة المصروفات القضائية.
مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقتها في انقلاب سيارة بأبوالنمرس
لقيت فتاة مصرعها، وأصيب والدها وشقيقتها بإصابات بالغة، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة سوزوكي بمنطقة عزبة البكباشي بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس.