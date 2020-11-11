نشرة الحوادث.. القبض على يوسف هاني المتهم بالإساءة إلى رسول الله والتحقيق معه

نشرة أخبار الحوادث اليوم الأربعاء 11-11-2020

سمم صديقه وزوجته وكُشف بـ«الصدفة».. اعترافات قاتل محترف فى بولاق



النيابة العامة تستعين بخبير لتطوير واستكمال أعمالها في مجال التحول الرقمي



النيابة تحقق في «الإساءة إلى رسول الله» بمحادثة على السوشيال ميديا



القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

من 6 أشهر إلى 5 سنوات سجن.. عقوبة ازدراء الدين الإسلامي



مصدر أمني: لم نتلق أي بلاغ يخص فيديو التحرش بطفلة داخل عقار



«الإدارية العليا» ترفض تحويل جراج سيارات مرخص لمحلات تجارية بالجمالية



تمكنت مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من كشف غموض اختفاء مهندس وسيدة على يد زوجها عقب 5 سنوات من دفنهما فى منطقة بولاق الدكرور.في إطار تفعيل «النيابة العامة» استراتيجية التحول الرقمي في أعمالها، وجَّه المستشار النائب العام بالاستعانة بالدكتور محمد الجندي -مستشار مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والخبير بأمن المعلومات والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة، وكلية القانون بالجامعة البريطانية – كخبير استشاري «للنيابة العامة» فيما تشرف عليه «إدارة النيابات» و«إدارة التحول الرقمي» و«مركز معلومات النيابة العامة» من أعمال في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي في أعمالها.تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي، حيث رصدت «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء للدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.ألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية القبض على المدرس «يوسف هاني»، المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.كشف المستشار أشرف فرحات المحامي أن القانون المصري نص في المادة 98 من قانون العقوبات على عقوبة ازدراء الدين الإسلامي بالسجن مدة تراوح بين 6 أشهر و5 أعوام وغرامة.كشف مصدر أمني أن الجهات المعنية لم تتلقى أي بلاغ من أهلية الطفلة المجني عليها بالتحرش من عامل، داخل مدخل عقار بالقاهرة الجديدة.أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار حي وسط القاهرة المتضمن الترخيص بجراج لإيواء السيارات بالدور الأرضي بعقار ضخم بالقرب من قسم الجمالية، ورفضت المحكمة دعوى المواطن الحاصل على الترخيص الذي يطالب بإلغاء ترخيص الجراج وتحويله لترخيص لـ ٦ محلات تجارية، وألزمته المحكمة المصروفات القضائية.مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقتها في انقلاب سيارة بأبوالنمرسلقيت فتاة مصرعها، وأصيب والدها وشقيقتها بإصابات بالغة، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة سوزوكي بمنطقة عزبة البكباشي بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس.