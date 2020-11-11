بريطانيا تصل لـ50 ألف وفاة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة بلغ أكثر من 50 ألف حالة.وأوضحت الحكومة البريطانية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 50 ألفا و365 شخصا بعد تسجيل 595 حالة وفاة جديدة اليوم.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بكورونا في المملكة المتحدة يبلغ حوالي 1.2 مليون شخص.