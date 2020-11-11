رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية: نتوقع إنتاج لقاح كورونا مطلع العام المقبل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:28 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
منار أحمد
طباعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن العالم يجتاز أسوأ أزمة صحية في التاريخ الحديث، وأشارت إلى أنها تتوقع إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد بين نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع التفاؤل حيال لقاح فيروس كورونا المستجد، مما يقلل المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء القارة.

وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، ليرفع المكاسب منذ بداية الأسبوع إلى 5%، إذ اشترى المستثمرون في أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالسفر وهما قطاعان كان أداؤهما سيئا هذا العام.

ونزلت أسهم التكنولوجيا التي تقتفي أثر صعود نظيراتها الأمريكية منذ الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في مارس 0.5%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

تاج الدين: مصر «مستعدة» لموجة كورونا الثانية منذ فترة طويلة (خاص)

مصدر بـ«الصحة»: موجة كورونا الثانية ستكون أشد فتكا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

image description

تبطين الترع ومواجهة كورونا.. أبرز قرارات المجلس التنفيذى لدمياط

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

حطم رقم غطاس تركى.. «الكيلاني» يتخطى 120 ساعة تحت الماء بحثًا عن «جينيس»

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

مصدر بـ«الصحة»: موجة كورونا الثانية ستكون أشد فتكا

غلق 3 أيام لأى محل لا يلتزم بإجراءات مواجهة كورونا خلال «البلاك فرايداى»

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

لقاح «سبوتنيك V» يسجل فعالية 92% بنتائج التحاليل للمرحلة الثالثة

موسيماني يتفق مع لجنة التخطيط علي ضم صفقة أجنبية ويؤجل صفقة سيرينو

إعدام 11 ألف دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

مينا جيد: «أمام العرش» قادنى للكتابة

25% خصومات على إصدارات دار الكتب في معرض جامعة الأزهر

في ذكراه.. محطات في حياة «شيخ المخرجين» نيازي مصطفى

الحاج علي يفتتح معرض الكتاب بجامعة الأزهر (صور)