المفوضية الأوروبية: نتوقع إنتاج لقاح كورونا مطلع العام المقبل

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن العالم يجتاز أسوأ أزمة صحية في التاريخ الحديث، وأشارت إلى أنها تتوقع إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد بين نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع التفاؤل حيال لقاح فيروس كورونا المستجد، مما يقلل المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء القارة.وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، ليرفع المكاسب منذ بداية الأسبوع إلى 5%، إذ اشترى المستثمرون في أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالسفر وهما قطاعان كان أداؤهما سيئا هذا العام.ونزلت أسهم التكنولوجيا التي تقتفي أثر صعود نظيراتها الأمريكية منذ الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في مارس 0.5%.