سي إن إن: بايدن يشكل فريقه الرئاسي ويتجاهل سعي ترامب لعرقلة النتيجة

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بدأ في تكوين فريقه الرئاسي متجاهلًا جهود سلفه الجمهوري دونالد ترامب لعرقلة عملية فرز الأصوات.وأعلن فريق جو بايدن الانتقالي أمس الثلاثاء، عن الأشخاص الذين سيعملون على إعداد الإدارة القادمة للسيطرة على الحكومة الفيدرالية، حتى في الوقت الذي يشكك فيه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وإدارته في نتائج الانتخابات ويرفضون منح حق الوصول إلى فريق الرئيس المنتخب القادم.ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يتطلع فيه بايدن إلى إظهار الثقة بشأن العمل الذي يمكن لفريقه الانتقالي القيام به، دون تنازل ترامب عن السباق أو اتخاذ الخطوات المطلوبة لبدء عملية نقل السلطة من إدارة إلى أخرى.وأشارت الشبكة إلى أن الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي قرار رسمي من إدارة الخدمات العامة، والذي من شأنه إلغاء تجميد أكثر من 6 ملايين دولار من التمويل لفريق بايدن الانتقالي.ونشر بايدن أسماء ما يقرب من 500 شخص سيعملون مع الوكالات الحكومية المختلفة، بدءًا من مكتب حماية المستهلك المالي إلى وزارة الأمن الداخلي وخدمة البريد الأمريكية، على موقع الإنترنت الخاص بهم يوم الثلاثاء، وأوضحت الشبكة أن المسئولين المهنيين داخل الحكومة متابعون لبايدن لتولي المسئولية، وقبل انتقاله إلى البيت الأبيض يعتقد أنه لا يزال بإمكان المجموعات إنجاز العمل دون الوصول الكامل للحكم المقرر له في شهر يناير.فيما قال السيناتور السابق تيد كوفمان، أحد رؤساء اللجنة: "ستساعد عملية مراجعة الوكالة في إرساء الأساس لمواجهة هذه التحديات في اليوم الأول"، وتابع "إن عمل فرق مراجعة الوكالة أمر بالغ الأهمية لحماية الأمن القومي، ومعالجة أزمة الصحة العامة المستمرة، وإثبات أن أمريكا لا تزال منارة الديمقراطية للعالم".