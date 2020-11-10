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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برعاية «أوباما».. أبرز عملاء الإرهابية داخل البيت الأبيض

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:34 م
أوباما
أوباما
أبوزيد على
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يومًا بعد يوم تشير الوقائق التي تظهر إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، استطاعت التغلغل داخل قلب البيت الأبيض، وتمثل ذلك في العديد من الشخصيات البارزة أمثال عارف علي خان، وهوما عابدين، ورشاد حسين، ومحمد الأبياري.

وكان لهذه الشخصيات المنتمية إلى التنظيم الإرهابي، الدور الأكبر في تغيير صناعة القرار الأمريكي ضد المنطقة العربية وخاصة مصر، بالإضافة إلى أن عملاء الإخوان داخل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي، كانوا يعملون كحائط صد حقيقى لحماية التنظيم الدولى من إدراجه على قوائم الإرهاب الدولى.

يذكر أن معظم هذه الشخصيات تم استبعادها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنهم لا يزالون يتمتعون بعلاقات وثيقة مع دوائر صنع القرار الأمريكي، كما يمكنهم توجيه دفة الأمور لصالح الجماعة الإرهابية.

وترصد "الدستور" أبرز رموز الإخوان داخل البيت الأبيض:-

- محمد الأبياري
يعد محمد الأبياري ذو الأصول المصرية الذي ينتمي لجماعة الإخوان، والذي يعمل مستشارًا بمجلس الأمن الوطنى الأمريكى، من أخطر العناصر الإخوانية التي تؤثر في صياغة القرار الأمريكى.

كما عمل الإبياري خبيرًا بالسياسات الأمنية منذ عام 2005، وقدم العديد من النصائح الاستخباراتية لعدة وكالات أمريكية على رأسها مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجلس الأمن الوطني الأمريكي وغيرهما.

- هوما عابدين
تعرف هوما عابدين الشخصية الإخوانية بأنها طفلة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون المدللة، وتواطئت في العديد من العلاقات المشبوهة مع قطر والإخوان.

وارتبط اسم عابدين بتسريبات هيلارى كلينتون، والتى كشفت عن تفاصيل وطبيعة العلاقات التى جمعت إدارة أوباما والإخوان وقطر، وقامت عابدين بقيادة تنظيمات الإخوان المسلمين في أمريكا لحشد المسلمين الأمريكيين للتصويت لصالح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، والتي فاز بها دونالد ترامب.

- رشاد حسين
كان رشيد حسين مبعوث أوباما الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، وبدأ حياته السياسية في 2002، حيث عمل لصالح المجلس الأمريكي الإسلامي، والذي كان يرأسه القيادي الإخواني البارز في أمريكا عبد الرحمن العبودي، والمسجون حاليًا.

والتحق حسين بفريق أوباما في عام 2009، وتم تكليفه بكتابة خطاب أوباما لعام 2009، والذي ألقاه في جامعة القاهرة للعالم الإسلامي.

- عارف علي خان
كان عارف علي خان من بين الشخصيات الإخوانية البارزة التي استعان بها أوباما، ويعد العنصر الاخطر الذي عينه أوباما عام 2009 أمينًا مساعدًا في مكتب تطوير السياسات بوزارة الأمن الداخلي ومشهور عنه عضويته بتنظيم الإخوان.

- سلام المرياطي
أسس المرياطي مجلس الشؤون العامة للمسلمين «MPAC»، كما يعد مستشار أوباما إلى قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 2012، واستضافه أوباما في قمة لمكافحة التطرف 2015.

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