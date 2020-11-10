أهم 5 معلومات عن أسطول سيارات الدولة (إنفوجراف)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم أسطول السيارات التابعة لأجهزة ومؤسسات الدولة، سواء على المستوى المركزى بالوزارات أو المحافظات، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عنه:- يبلغ عدد سيارات الخدمة العامة 130 ألف سيارة.- 56.6 ألف سيارة تتبع الوزارات، يعمل معظمها بالسولار بعدد 31.7 ألف سيارة.- 46.6 ألف سيارة تتبع المحافظات، منها 28.8 ألف سيارة تعمل بالسولار.- 23.3 ألف سيارة تتبع القطاع العام بنسبة 18% من إجمالي سيارات الخدمة العامة.- يتذيل القائمة السيارات تحت الطلب بعدد 2.7 ألف سيارة.