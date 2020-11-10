أهم 5 معلومات عن أسطول سيارات الدولة (إنفوجراف)
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:44 م
أميرة ممدوحطباعة
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم أسطول السيارات التابعة لأجهزة ومؤسسات الدولة، سواء على المستوى المركزى بالوزارات أو المحافظات، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عنه:
- يبلغ عدد سيارات الخدمة العامة 130 ألف سيارة.
- 56.6 ألف سيارة تتبع الوزارات، يعمل معظمها بالسولار بعدد 31.7 ألف سيارة.
- 46.6 ألف سيارة تتبع المحافظات، منها 28.8 ألف سيارة تعمل بالسولار.
- 23.3 ألف سيارة تتبع القطاع العام بنسبة 18% من إجمالي سيارات الخدمة العامة.
- يتذيل القائمة السيارات تحت الطلب بعدد 2.7 ألف سيارة.
- يبلغ عدد سيارات الخدمة العامة 130 ألف سيارة.
- 56.6 ألف سيارة تتبع الوزارات، يعمل معظمها بالسولار بعدد 31.7 ألف سيارة.
- 46.6 ألف سيارة تتبع المحافظات، منها 28.8 ألف سيارة تعمل بالسولار.
- 23.3 ألف سيارة تتبع القطاع العام بنسبة 18% من إجمالي سيارات الخدمة العامة.
- يتذيل القائمة السيارات تحت الطلب بعدد 2.7 ألف سيارة.