اليابان توجه باستخدام كل الوسائل لمنع انتشار كورونا قبل الشتاء

وجّه رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع انتشار الفيروس في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس قبل دخول فصل الشتاء.ولفت سوجا- خلال اجتماعه بفرقة العمل اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إلى أن حصيلة الإصابات اليومية تجاوزت حاجز الألف إصابة مؤخرا، مما يستوجب على الحكومة الاستجابة لهذا الوضع بأشد درجات الاستعجال.وأوضح أن معدلات إشغال أسرة المستشفيات ما زالت عند نسبة 30% تقريبا حتى في المحافظات التي تتزايد فيها حالات العدوى الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية ستعمل حتى تستبق الفيروس بناء على خبراتها السابقة بهدف حماية الأرواح والحفاظ على صحة الشعب الياباني.وطلب سوجا من فرقة العمل بذل كل ما في وسعها لمنع انتشار حالات العدوى بالفيروس قبل قدوم فصل الشتاء، مع ضمان الحفاظ على الأنشطة الاجتماعية- الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد من قبل شركات الدواء اليابانية وشركات أخرى في الخارج.