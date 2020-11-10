رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان توجه باستخدام كل الوسائل لمنع انتشار كورونا قبل الشتاء

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:50 م
يوشيهيدي سوجا
يوشيهيدي سوجا
أ ش أ
طباعة
وجّه رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع انتشار الفيروس في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس قبل دخول فصل الشتاء.

ولفت سوجا- خلال اجتماعه بفرقة العمل اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إلى أن حصيلة الإصابات اليومية تجاوزت حاجز الألف إصابة مؤخرا، مما يستوجب على الحكومة الاستجابة لهذا الوضع بأشد درجات الاستعجال.

وأوضح أن معدلات إشغال أسرة المستشفيات ما زالت عند نسبة 30% تقريبا حتى في المحافظات التي تتزايد فيها حالات العدوى الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية ستعمل حتى تستبق الفيروس بناء على خبراتها السابقة بهدف حماية الأرواح والحفاظ على صحة الشعب الياباني.

وطلب سوجا من فرقة العمل بذل كل ما في وسعها لمنع انتشار حالات العدوى بالفيروس قبل قدوم فصل الشتاء، مع ضمان الحفاظ على الأنشطة الاجتماعية- الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد من قبل شركات الدواء اليابانية وشركات أخرى في الخارج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

التوجه العام يدعمها.. تفاصيل اتفاقية وقف إطلاق النار في «قرة باغ»

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

الصور

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

image description

انتهاء تطوير عدد من الوحدات الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

إنذار واستدعاء ولي أمر.. «التعليم» تشدد على ارتداء الكمامة بالمدارس

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مصممون يونانيون يشاركون في مبادرة لدعم متضرري انفجار بيروت

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سقوط شهب «الثوريات» على الأرض غدًا

فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (9)

دلالات الألوان.. لماذا يُستخدم اللون الأحمر لبساط الرؤساء؟

«حكاية صورة» لخيري شلبي بالجلباب في «الإذاعة والتليفزيون»

الخميس.. افتتاح العرض المسرحى «أبي تحت الشجرة»