13 نوفمبر.. «الأرثوذكسية» تحتفل بالذكرى الـ49 لتجليس البابا شنودة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة المقبلة؛ بتذكار تجليس البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.والبابا شنودة الثالث وُلِد باسم نظير جيد روفائيل في 3 أغسطس 1923- 17 مارس 2012.وكان البابا شنودة الثالث أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر (1928- 1942) ومكاريوس الثالث (1942- 1944) ويوساب الثاني (1946- 1956).وفي عهد البابا شنودة الثالث تمت سيامة أكثر من 100 أسقف وأسقف عام؛ بما في ذلك أول أسقف للشباب، وأكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود من الشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر.وأولى البابا شنودة الثالث اهتمامًا خاصًا لخدمة المرأة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.