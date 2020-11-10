التصريح بدفن شاب سقط من شرفة منزله في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بدفن شاب لقى مصرعه فور سقوطه من شرفة منزله بمدينة المستقبل التابعة للشروق، وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى.وكشفت المعاينة الأولية عن أن المتوفى هو "م.ح" والشهير بـ"ميدو"، 26 عامًا، سقط من شرفة منزله بالطابق الرابع ويرتدي ملابسه كاملة وأصيب بكسر حاد ونزيف فى الجمجمة تسبب فى وفاته.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق تفيد بسقوط شاب من شرفة منزله بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة.