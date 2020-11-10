الاتفاق النووي.. إدارة ترامب تضع عراقيل أمام بايدن

أعلن المبعوث الأمريكي لإيران عن أن إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايته، ستواصل حملة الضغط على النظام الإيراني حتى حفل التنصيب المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون من الصعب على جو بايدن، إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.وجاءت تصريحات إليوت أبرامز، إلى الصحفيين خلال زيارة لإسرائيل، التي تعارض بشدة الاتفاق النووي.وقال أبرامز: "لا يهم حقًا من سيكون الرئيس الذي سينصب في 20 يناير، فلن تكون هناك مفاوضات مع إيران على أي حال"، مؤكدًا موقف إدارة ترامب بأن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تكون نهائية حتى اعتمادها رسميًا.وأضاف: إمكانية العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (المعروفة بالاتفاق النووي) لا تزال أمرًا موضع شكوك.يذكر أن الديمقراطي جو بايدن، كان قد أعرب عن أمل في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مع القوى العالمية، والذي وافقت فيه إيران على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.