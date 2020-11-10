«التحرير الفلسطينية»: صائب عريقات كان قائدًا وطنيًا في ظروف استثنائية

نعت جبهة التحرير الفلسطينية القائد الوطني صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.وقالت الجبهة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إن الساحة الفلسطينية فقدت قائدا وطنيا ووحدويا متمرسا في ظروف استثنائية، مؤمنا كل الإيمان بوحدة شعبنا واستنهاض طاقاته وقواه".وتقدمت الجبهة بخالص عزائها من الرئيس محمود عباس ومن أعضاء اللجنة التنفيذية ومن أعضاء اللجنة المركزية لفتح ومن عائلته الكريمة وذويه وعموم عائلة عريقات.وعاهدت الشهيد على المضي قدما حتى نيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وصون حقوقه في العودة وإطلاق كافة أسراه بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينى.