السفير الفلسطيني بالقاهرة ينعى صائب عريقات

نعى السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس دائرة شؤون المفاوضات، الذي وفاته المنية في فلسطين عن عمر يناهز 65 عاما.وتقدم السفير اللوح ومستشارو وكوادر السفارة الفلسطينية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية والقنصلية العامة بالإسكندرية من عموم الشعب الفلسطيني ومن سيادة الرئيس محمود عباس، ومن كافة أطر وكوادر وقيادات حركة فتح ولجنتها المركزية، ومن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن أسرة الفقيد وذويه بالتعازي والمواساة القلبية، لرحيل رمزا من الرموز النضال الوطني، حيث كرس حياته وعمره من أجل الحرية والخلاص والعودة والذود عن القضية الفلسطينية في كافة المراحل والمنابر، لاسيما باعتباره القامة العلمية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية البارزة.ونعى الرئيس الفلسطينى محمود عباس باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة عريقات، حيث اعتبر فقده يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء الشعب الفلسطينى، معلنا الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.