«الإحصاء»: أسطول سيارات الدولة يتخطى 130 ألف سيارة.. 43% منها وزارية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم أسطول سيارات التابعة لأجهزة ومؤسسات الدولية سواء على المستوى المركزى بالوزارات أو المحافظات يقارب الـ130 ألف سيارة مرخصة حتى نهاية العام الماضي 2019، مقابل 125.2 ألف مركبة خلال العام السابق عليه، بنسبة 3.5% خلال عام.ولفت تقرير، إلى استحواذ الجهات الحكومية على النصيب الأكبر من أسطول السيارات المملوكة للدولة بعدد 56.6 ألف سيارة بنسبة 43.8%، يعمل معظمها بالسولار بعدد 31.7 ألف سيارة، 21.9 ألف سيارة تعمل بالبنزين، و2925 سيارة تعمل بالغاز.وجاءت في مرتبة لاحقة، سيارات المحافظات بـ46.6 ألف سيارة تمثل 36.1% من الإجمالي، منها 28.8 ألف سيارة تعمل بالسولار، 16 ألف سيارة تعمل بالنزين، و1.7 ألف سيارة تستخدم الغاز.فيما بلغ عدد سيارات القطاع العام 23.3 ألف سيارة بنسبة 18% من إجمالي سيارات الخدمة العامة، منها 16.3 ألف سيارة تعمل بالسولار، 3.7 ألف سيارة بالغاز، 3.2 ألف سيارة تعمل بالبنزين، أما العدد الأقل كان سيارات تحت الطلب 2.7 ألف سيارة.