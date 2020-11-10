تفاصيل إصابة عبلة كامل بسرطان الثدى

كشف مصدر مقرب من الفنانة عبلة كامل عن تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها منذ فترة بسرطان الثدي وانتشار المرض اللعين في أجزاء مختلفة من جسدها.وأكد المصدر أن عبلة كامل تتلقى العلاج الكيماوي منذ فترة وهو سبب تغيبها عن الساحة الفنية طوال الفترة الماضية.وأضاف أن الفنانة الكبيرة تواجه المرض بكل شجاعة وتتابع كل التفاصيل والمستجدات حول حالتها الصحية، إضافة إلى التزامها بتعليمات الأطباء.وطالب المصدر جمهور عبلة كامل بالدعاء لها، خاصة وأنها تستعين على المرض بالصبر والصلاة والدعاء.على جانب آخر، نفى الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، خبر إصابتها بالسرطان، وكتب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".