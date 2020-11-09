رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عون يبحث مع الحريري مسار تشكيل الحكومة الجديدة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:08 م
عون يبحث مع الحريري
عون يبحث مع الحريري
أ ش أ
طباعة
استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وذكر بيان مقتضب للرئاسة اللبنانية أنه جرى خلال اللقاء "استكمال دراسة الملف الحكومي".

وخلا بيان رئاسة الجمهورية الصادر اليوم من العبارات التي كانت تُستخدم بشكل أساسي في البيانات السابقة عقب اللقاءات الستة التي جمعت رئيس البلاد برئيس الوزراء المكلف في سبيل التشاور لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي كانت تشير إلى وجود "تفاهم وتقدم إيجابي" بين عون والحريري على عملية تأليف الحكومة.

ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل الخلافات القوية بين القوى السياسية على توزيع الحقائب السيادية والخدمية الأساسية، وصراع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية على حقائب وزارية بعينها، ووجود عقبة أساسية تتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي، وسط تخوف من عودة العملية الحكومية برمتها إلى نقط الصفر وفشل كل المساعي لتأليف حكومة جديدة لا سيما مع تصلب المواقف السياسية وتصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين وارتفاع الأصوات المعترضة والمطالبة بحصص وزارية.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبًا من أصل 120 عضوًا بمجلس النواب لـ"الحريري" لتولي المنصب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«دفاع ارتجالى وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

قبل دخول فصل الشتاء.. تعليمات مشددة من «التعليم»

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

مصرع شاب سقط من قطار «طنطا المنصورة»

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

«قمر على سمرقند» لـ المنسي قنديل في طبعة جديدة عن الشروق

144 عامًا على ميلاد شاعر الإنسانية: «حديث الروح» عن محمد إقبال

منى الشيمى تصدر «وطن الجيب الخلفى» مع دار دريم بن

«حكاية غزو مصر في العصور القديمة» على طاولة ثقافة القليوبية