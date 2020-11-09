عون يبحث مع الحريري مسار تشكيل الحكومة الجديدة

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وذكر بيان مقتضب للرئاسة اللبنانية أنه جرى خلال اللقاء "استكمال دراسة الملف الحكومي".وخلا بيان رئاسة الجمهورية الصادر اليوم من العبارات التي كانت تُستخدم بشكل أساسي في البيانات السابقة عقب اللقاءات الستة التي جمعت رئيس البلاد برئيس الوزراء المكلف في سبيل التشاور لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي كانت تشير إلى وجود "تفاهم وتقدم إيجابي" بين عون والحريري على عملية تأليف الحكومة.ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل الخلافات القوية بين القوى السياسية على توزيع الحقائب السيادية والخدمية الأساسية، وصراع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية على حقائب وزارية بعينها، ووجود عقبة أساسية تتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي، وسط تخوف من عودة العملية الحكومية برمتها إلى نقط الصفر وفشل كل المساعي لتأليف حكومة جديدة لا سيما مع تصلب المواقف السياسية وتصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين وارتفاع الأصوات المعترضة والمطالبة بحصص وزارية.وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبًا من أصل 120 عضوًا بمجلس النواب لـ"الحريري" لتولي المنصب.