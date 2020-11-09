ماس كهربائي وراء حريق محل قطع غيار سيارات في البساتين

تسلمت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الاثنين، تقرير الأدلة الجنائية بشأن حريق محل قطع غيار سيارات، حيث تبين أن وراء الحريق ماس كهربائي التهم محتويات المحل، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن تمكنوا من إخماد حريق التهم محل بمنطقة البساتين.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية مفاده نشوب حريق بمحل لقطع غيار السيارات.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن تحت قيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وبصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق وتبين عدم وجود إصابات.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.